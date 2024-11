Lavori al mercato coperto. Da gennaio parte la fase due

I lavori di risanamento e ammodernamento del mercato alimentare coperto si apprestano ad entrare nella seconda fase. Lo scorso giovedì pomeriggio il sindaco Valerio Vesprini, presente il direttore dei lavori Irene Sagripanti, ha incontrato gli operatori commerciali del mercato per definire i prossimi passaggi. Il primo cittadino ha relazionato sul progetto e sulla volontà dell’Amministrazione di inserito tra gli immobili strategici per il rilancio della città, insieme al porto e al palazzetto dello sport.

"Il Comune è riuscito ad arrivare ad un progetto definitivo dopo pochi mesi dall’insediamento dell’attuale amministrazione, un passaggio indispensabile per procedere poi sia all’ottenimento delle risorse che alla realizzazione. Fin dall’inizio siamo partiti dalle esigenze degli operatori, condividendo con loro il cammino: amministrazioni di altre città, davanti ad interventi per simili strutture, hanno deciso di chiudere ‘tout court’ per lavori, bloccando le attività commercianti per oltre un anno e con riflessi inevitabilmente negativi per le stesse. Noi no: si è preferito percorrere un’altra strada, facendo il possibile per limitare i disagi degli operatori e dei clienti. Compatibilmente con le esigenze delle ditte impegnate, abbiamo sempre voluto tenere aperta la struttura procedendo per step, un modo di operare che abbiamo inteso riproporre anche per il futuro del porto e del Palazzetto e che ci ha portato all’ottenimento di importantissimi finanziamenti pubblici (7,2 milioni il primo e circa 2,5 il secondo)".

La prima parte dell’intervento che riguarda gli spazi antistanti all’ingresso principale sono in fase di conclusione. I commercianti, durante la riunione hanno recepito le indicazioni sulle prossime azioni: è emerso che il periodo migliore per l’avvio della seconda fase è quello dopo le festività natalizie. Pertanto si parte a metà gennaio con la sistemazione dell’impianto elettrico esistente, la tinteggiatura, l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti all’interno della struttura con la realizzazione di rampe e con la pavimentazione. Proprio di recente la Giunta comunale ha approvato il secondo stralcio appena presentato per un impegno economico di 300mila euro.

Silvio Sebastiani