Lavori al mercato coperto finanziati col ’tesoretto’

"Entro la fine del mese approveremo in Consiglio comunale il conto consuntivo 2022, peraltro già adottato dalla Giunta. Da quel momento cominceremo a ragionare sull’utilizzo dell’avanzo di amministrazione". A farlo presente è il primo cittadino, Valerio Vesprini, il quale precisa che l’avanzo 2022 è un “tesoretto” di circa 700.000 euro, che può essere impiegato solo per gli investimenti. Sarà l’occasione per finanziarci, pur se solo in parte, la riqualificazione del mercato coperto a cui l’Amministrazione comunale mostra di tenere in maniera particolare?

"Intanto – afferma il sindaco – c’è da dire che non impegneremo subito l’intera somma, ma ne accantoneremo una parte".

Per quale motivo?

"Per gli imprevisti. L’anno scorso, ad esempio, una quota dell’avanzo 2021 è servita a fronteggiare l’improvviso e straordinario incremento dei costi energetici, che ha comportato il riconteggio in aumento di tutti gli investimenti in corso".

La riqualificazione del mercato coperto è sempre tra le priorità dell’Amministrazione comunale?

"Certamente sì. Il relativo progetto che abbiamo già approvato prevede una spesa complessiva di circa due milioni di euro".

Come verranno sovvenzionati?

"Abbiamo stabilito di parcellizzare i lavori finanziandoli di volta in volta a stralci bussando a quattrini presso il Governo centrale, la Regione Marche o a qualsivoglia altro ente".

Così’ facendo non si corre il rischio di avere l’opera rinnovata e funzionante a…babbo morto, con un cantiere aperto per molto tempo in una zona centralissima della città. Perché non utilizzare l’avanzo-tesoretto del 2022?

"Ne parleremo in maggioranza dopo il varo del consuntivo. Di sicuro merita di essere presa in considerazione, data la validità dell’opera, che riteniamo destinata a divenire punto di riferimenti per l’intero tessuto commerciale della città".

L’assessore ai lavori pubblici, Lauro Savatelli ha detto di disporre di 250.000 euro, con cui potrebbe essere avviato il primo stralcio.

"In effetti - rende noto Vesprini - i lavori inizieranno il prossimo mese di giugno. Riguarderanno la ristrutturazione della facciata sud dell’impianto. Dopo di che il progetto sarà oggetto di richieste di finanziamento dai fondi regionali. Come ho sempre detto è importante avere il progetto approvato, con il quale è possibile intercettare i fondi con maggiore facilità".

Silvio Sebastiani