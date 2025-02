Lavori al palas, stavolta ci siamo

Dopo oltre 20 anni di stallo totale, e dopo che gli ultimi interventi effettuati intorno allo ‘scheletro’ del nuovo palazzetto dello sport sono stati (circa 3 anni fa) quelli di ripulitura dalle erbacce e dalla sporcizia accumulate negli anni, ieri mattina ha inevitabilmente attirato l’attenzione e la curiosità dei cittadini, la presenza di alcuni operai che armeggiavano intorno a quella struttura. "Sono operazioni preliminari all’accantieramento dell’area" ha spiegato il sindaco Endrio Ubaldi, mentre l’ex parlamentare, Mauro Lucentini che ha seguito la pratica da vicino, si è limitato commentare "A volte i miracoli accadono". Di fatto, quelli che erano al lavoro ieri mattina, sono operai della Eurobuilding di Servigliano, ditta appaltatrice dell’opera, che stavano iniziando a prendere confidenza con la zona in cui nei prossimi giorni sarà finalmente allestito il cantiere che porterà al completamento dell’opera rimasta incompiuta per due decenni. Come noto, il contratto con la ditta era stato siglato lo scorso luglio e, come si ricorderà, l’appaltro prevedeva sia la fase progettuale dell’opera, sia la realizzazione dei lavori di completamento dell’impianto sportivo. Una volta completata la progettazione esecutiva, è accaduto che i tempi si sono allungati perché è stato necessario rivedere tutti i pareri fin lì ottenuti, a partire da Sport & Salute, dai vigili del fuoco e dal Coni in quanto sono state introdotte diverse migliorie rispetto a quanto inizialmente previsto.

"Di fatto, è stato necessario acquisire la validazione del progetto, con un doppio parere per ogni organo accertatore" la spiegazione del sindaco Ubaldi. "Sono molto contento che abbiano già iniziato e anzi, siamo fiduciosi, che già la prossima settimana si possa procedere con la cantierizzazione".

L’obiettivo della ditta, in realtà, è anche quello di creare minori disagi possibili alla normale fruizione degli impianti sportivi del complesso ‘Gismondi’: nei pressi del nuovo palas, infatti, c’è il campo sportivo dove dovranno essere realizzati lavori per l’ottenimento della certificazione antincendio e per aumentare fino a 1999 posti, la capienza consentita sugli spalti. Di qui la necessità di organizzare la viabilità del complesso sportivo e dei due cantieri in maniera ottimale, agevolando i lavori di entrambi gli interventi, senza compromettere più di tanto le altre attività sportive di quella zona.

Marisa Colibazzi