Lavori al palazzetto dello sport . C’è l’efficientamento energetico

Il palazzetto dello sport entra in una nuova fase. Dopo anni di attese, sono iniziatii lavori di riqualificazione che trasformeranno la struttura in un impianto moderno, efficiente e sostenibile. A riferire i dettagli è il sindaco Valerio Vesprini: "Sono arrivati i materiali e la prossima settimana partiranno i lavori veri e propri. Si comincerà con il cappotto esterno, primo passo dell’intervento di efficientamento energetico".

Qual è l’importo complessivo dell’opera? "Parliamo di un investimento di circa tre milioni di euro, che ci permette di affrontare un progetto ambizioso e strategico per tutta la comunità". In cosa consiste il segmento energetico? "Il palazzetto avrà pannelli fotovoltaici sul tetto, un nuovo punto di calore interno e soluzioni per ridurre i consumi. L’obiettivo è garantire un impianto moderno, con costi di gestione più bassi e minore impatto ambientale".

Che cosa cambierà per gli sportivi e per i cittadini? "Avranno a disposizione una struttura accogliente e rinnovata, pronta a ospitare allenamenti, partite e manifestazioni. Il palazzetto è un cuore pulsante della città: migliorarne la qualità significa offrire servizi migliori a chi pratica sport e a chi frequenta gli eventi".

Quanto è importante questo intervento per Porto San Giorgio? "È fondamentale. Non parliamo solo di murature e impianti, ma di un investimento sulla socialità. Lo sport crea legami, opportunità di crescita per i giovani e occasioni di incontro. Con un palazzetto moderno, Porto San Giorgio potrà anche candidarsi a ospitare eventi di livello superiore".

Il sindaco Vesprini sottolinea l’orgoglio di vedere avviato un cantiere tanto atteso: "È un segnale concreto di fiducia nella città. Il palazzetto sarà un simbolo di rinascita e di energia positiva per tutta la comunità".