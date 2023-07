Lavori al porto Assegnato l’incarico

È risaputo che le attività di manutenzione delle infrastrutture portuali sono di competenza della Regione Marche la quale le finanzia attraverso l’erogazione di fondi ad hoc stanziati a favore del Comune di Porto San Giorgio, secondo il seguente schema annuale: annualità 2023 - 100.000 euro contributo straordinario al Comune di Porto San Giorgio per l’intervento denominato spostamento sedimenti in ambito portuale all’imboccatura del porto; annualità 2024 – 606.000 euro di cui 450.000 euro contributo straordinario per lavori di dragaggio all’imboccatura del porto, 156.800 spese progettazioni e direzione lavori per le quali l’Amministrazione comunale si è espressa per l’affidamento a soggetto esterno.

Si è proceduto all’affidamento al professionista geologo Claudio Miccoli con sede a Fusignano dei servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione e ollaudo per l’intervento di "spostamento sedimenti in ambito portuale dell’imboccatura del porto di Porto San Giorgio – per l’importo di euro 11.895,50 oltre Iva e cassa per complessivi euro 15.094,00; inoltre progettazione di fattibilità tecnico economica, definitivaesecutiva, direzione lavori contabilità e certificato di regolare esecuzionecollaudo per l’intervento di dragaggio imboccatura del porto di Porto San Giorgio e ripascimento - fase 2". Importo 52.306,30 euro oltre Iva e cassa per complessivi 66.367,00 euro.