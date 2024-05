Lavori alla ‘Casa delle Associazioni’, il progetto è quasi ultimato

E’ stato quasi ultimato il progetto esecutivo di quella che sarà la ‘Casa delle Associazione’ di Amandola, una nuova sede polifunzionale che ospiterà tutte le associazioni della città montana e dove le varie realtà potranno lavorare e confrontarsi per lo sviluppo dell’intera comunità. Gli spazi di quella che sarà la ‘Casa delle Associazioni’, sono stati ricavati al piano terra della ‘Social Housing’ di via Pignotto, realizzati con un finanziamento complessivo di 1.250.000 euro e sviluppato su una superficie di circa 1.400 metri quadrati. "E’ sicuramente un progetto che ci piace molto e soprattutto molto funzionale per il paese – spiega il sindaco Adolfo Marinangeli – le associazioni sono il cuore pulsante di una comunità e fortunatamente ad Amandola esistono 40 associazioni ben strutturate che rappresentano un valore aggiunto per la popolazione, senza di loro attività sportive per i giovani, ludiche, culturali sarebbero impossibili, ma soprattutto creano condizioni di socialità. La ‘Casa delle Associazioni’, è stata pensata per assolvere alle necessità dei vari gruppi: ci sono stanze che svolgeranno la funzione di uffici per più associazioni; spazi deposito dove si potranno custodire attrezzature, ci saranno due spazi comuni una provvista anche di sala video da circa 80 posti ognuno, dove si potranno svolgere riunioni associative, corsi formativi e altro ancora. Inoltre il piano è stato dotato di quattro camere provviste di bagno per accogliere situazioni di emergenza o altre necessità ed altri spazia comuni come cucina, mensa e sala lavanderia. Questa struttura è stata pensata per rispondere a quelle che sono le esigenze elementari delle associazioni, con in più la possibilità di lavorare a stretto contatto, questo agevolerà sicuramente le collaborazione per promuovere iniziative a carattere culturale e turistico, oppure sportivo".

Alessio Carassai