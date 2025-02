Lavori alla linea elettrica. Ecco le zone interessate

Prolungate interruzioni di corrente a Montegiorgio e qualche disagio. Nei giorni scorsi il servizio E-distribuzione di Enel, ha comunicato l’interruzione di corrente in alcune vie del paese per provvedere a lavori di manutenzione delle linee elettriche. Per fare un accenno giovedì 6 febbraio è toccato a sei vie del centro storico di Montegiorgio, interessando in maniera alternata diversi numeri civici. La stessa operazione avverrà domani a Piane di Montegiorgio interessando 4 vie e martedì le zone interessate saranno contrare a cavallo fra piane e il capoluogo. Si tratta di interventi per migliorare la linea elettrica e la sicurezza, che come segnalato negli avvisi si svolgeranno con orario prolungato: dalle 9 del mattino alle 16 del pomeriggio. Questo però ha creato e creerà disagi alla popolazione, infatti, i prolungati periodi di assenza di corrente elettrica avranno ripercussione su frigo e congelatori, mettendo a rischio la conservazione di prodotti alimentari, ma anche di sistemi di riscaldamento o di chi in casa lavora con macchine proprie o studi professionali che devono seguire operazioni e altre operazioni.