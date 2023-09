Lavori alla Mercantini a Porto Sant'Elpidio: Stoccata di Balestrieri

"Sorprende che proprio l’ex sindaco Nazareno Franchellucci non conosca i lavori e i tempi di realizzazione dei lavori alla Mercantini" rileva il vicesindaco, Andrea Balestrieri. "Il progetto da noi ereditato prevedeva 575mila euro e 360 giorni di tempo per cui era evidente che gli interventi, in buona parte, non si sarebbero potuti eseguire in concomitanza con lo svolgimento dell’attività didattica ma nessuno, all’epoca, si è posto il problema di trovare una sistemazione alternativa alle tre classi di alunni da spostare". Ci ha pensato l’attuale amministrazione, grazie alla preziosa collaborazione e disponibilità di associazione di quartiere, scuola genitori e residenti.

"La ditta ha avviato appena possibile il cantiere, mantenendo un ritmo serrato, consentendo di ridurre al minimo i tempi di indisponibilità di alcune aule e rispettare il cronoprogramma. In corso d’opera sono state adottate delle migliorie per rendere gli ambienti più confortevoli e luminosi". L’assessore alla pubblica istruzione, Elisa Torresi, informa che la prossima settimana ci sarà un incontro con dirigente dell’Ic Rodari-Marconi e rappresentanti dei genitori del plesso di Cretarola per fare il punto della situazione.