"Lavori alla ‘Mercantini’ ormai in dirittura d’arrivo"

L’imminente avvio dell’anno scolastico porta con sé le ultime ricognizioni sullo stato dei lavori partiti nel pieno della stagione estiva in qualche scuola della città e ormai prossimi alla conclusione "per assicurare un rientro di tutti gli alunni in sede" afferma il sindaco Massimiliano Ciarpella, comunicando che gli interventi previsti alla scuola ‘Mercantini’, di Cretarola, sono ormai in dirittura d’arrivo. Nello specifico, sono state rinforzate le pareti per il blocco che ospita le classi della primaria, ed era stato previsto anche il rifacimento del solaio che interessa l’androne di accesso e la palestra. "L’opera di abbattimento della vecchia copertura è stata ultimata – spiega ancora il sindaco – e si sta procedendo ora con la ricostruzione". Stando al cronoprogramma, in settimana si procederà al posizionamento delle travi lamellari e al tavolato che chiuderà il nuovo soffitto, "si prevede la conclusione entro la prossima settimana" assicura il sindaco. E’ stato ultimato, invece, il rinforzo strutturale alle pareti delle aule così come gli interventi di imbiancatura. "Ringrazio l’impresa Blu Appalti che sta tenendo fede agli impegni, lavorando a pieno regime anche nei week-end per assecondare la richiesta di restituire la struttura pienamente fruibile nel più breve tempo possibile" prosegue Ciarpella, grato anche al progettista, Luca Corazza, "che si è dimostrato sempre pronto e solerte in ogni fase gestionale del cantiere. In queste settimane, c’è stato un confronto serrato tra amministrazione comunale, uffici, progettista e ditta per stabilire le scelte più funzionali da fare per la ‘Mercantini’". Una corsa contro il tempo durante il periodo estivo per arrivare sul filo di lana rispetto alla riapertura delle scuole ma "appena terminati gli interventi, potremo riportare al loro posto le tre classi della primaria che mercoledì (domani) avvieranno l’anno scolastico nei locali dell’associazione di quartiere Cretarola". Tocca al consigliere delegato Giorgio Marcotulli spiegare che l’amministrazione "sta individuando alcune lavorazioni complementari in prospettiva di interventi di efficientamento anche negli spazi della scuola d’infanzia di Cretarola, ricorrendo a nuovi incentivi statali legati al conto termico".

m.c.