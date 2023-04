Lavori alla pinacoteca, rebus opere

Entro il 31 luglio va assegnato l’appalto dei lavori (per 2,4 milioni di euro, finanziati dal Pnrr) per la ristrutturazione dell’attuale sede della pinacoteca civica ‘Vittore Crivelli’ che, come noto, ospita anche il Museo della Calzatura. Ciò significa che, espletate le procedure, per settembre, ottobre al massimo, gli spazi della pinacoteca dovranno essere sgomberati dalle opere che vi sono custodite oltre che della collezione del cavalier Vincenzo Andolfi e di tutto il materiale del Museo della Calzatura. La domanda è: dove collocare tutto quel patrimonio per un tempo, presumibile, di almeno un paio di anni? E’ intorno a questo interrogativo che sta ragionando l’amministrazione che ha affidato un incarico per la redazione di un progetto da sottoporre all’attenzione della Soprintendenza, per valutare la collocazione più idonea di un patrimonio artistico che richiede un luogo idoneo (con adeguato sistema di sicurezza), in cui ci siano le giuste condizioni per una corretta conservazione delle opere e, non ultimo, che sia sufficientemente spazioso per contenere la quantità di materiale che dovrà essere spostata, evitando il più possibile di doverla impacchettare e lasciare in deposito fino al termine dei lavori. Per il polittico e il trittico del Crivelli (ma anche per le opere del Tizianello, del Van Schaych e del Ricci), la soluzione più immediata e percorribile sarebbe quella di riportarli nella sala consiliare (dove erano collocati prima della istituzione della Pinacoteca) e provare a collocare più opere possibili nella sala ritratti e in altri spazi del palazzo comunale, compatibilmente con le dimensioni di alcune tele. Ma va anche trovata una collocazione per la ricca sezione di grafica e la collezione di argenti. Per quanto riguarda il Museo della Calzatura, alcune teche potrebbero essere sistemate nella sala dei finestroni, al primo piano palazzo comunale ma, in attesa delle risultanze dello studio affidato alla Maggioli (attuale gestore dell’ufficio turistico la cui convenzione scade a settembre), si starebbero valutando anche altre opzioni non escluso l’utilizzo, temporaneo, degli spazi vuoti dell’outlet village ‘Il Castagno’, così come, restando in centro storico, la ‘casa del fascio’ o il convento delle Benedettine (in zona Cunicchio). Collazione a parte, si sta cercando anche di valutare se e come sarà possibile rendere fruibili i Musei ai visitatori.

Marisa Colibazzi