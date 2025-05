Lavori alla rete idrica, ecco le zone coinvolte

Lavori alla rete idrica in via Properzi e via Panfili dal 26 al 28 maggio prossimi la ditta Pennesi per conto del consorzio idrico, Ciip Spa, effettuerà due scavi su pozzetti stradali in corrispondenza di via Properzi e via Panfili. Via Sacconi sarà percorribile su ambo i sensi, mentre i tratti di via Properzi e via Panfili, compresi tra via Sacconi e via Annibal Caro, resteranno chiusi al traffico e percorribili solo dai residenti nelle stesse giornate. Mercoledì 28 maggio è prevista inoltre l’interruzione del flusso idrico dalle 8,30 alle 16 per l’esecuzione dei lavori. A fine intervento sarà ripristinato il flusso idrico e ripristinata la viabilità ordinaria sui due tratti.