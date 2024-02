Lavori alla scuola Molini: efficientamento energetico e adeguamento sismico

Una scuola nuova di zecca, sicura e luminosa, nel pieno rispetto energetico. Stanno proseguendo a cura della ditta Del Busso i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico nella Scuola Primaria e Infanzia Molini. Gli interventi che vengono realizzati rientrano nell’ambito dei fondi Pnrr, i lavori per il miglioramento energetico prevedono la realizzazione un impianto fotovoltaico, nuovi infissi, la sostituzione del generatore esistente con una pompa di calore, l’illuminazione a led a basso consumo energetico, la ventilazione meccanica controllata per rigenerare aria e la realizzazione di una cisterna di raccolta delle acque piovane per uso irriguo dell’area verde della scuola e della comunità. Per la parte strutturale si prosegue con gli interventi ed i lavori di adeguamento e consolidamento. Per le aule ed il plesso in previsione anche una progettazione cromatica, perché gli ambienti dell’apprendimento sono parte della formazione degli allievi. Un intervento di un milione e 800 mila euro, di cui un milione e mezzo da Pnrr. Per il Sindaco Paolo Calcinaro e l’assessore ai lavori pubblici Luciani si tratta di "un’altra dimostrazione di fondi Pnrr che vengono investiti sia per la sicurezza e l’innovazione sia per l’efficientamento energetico. Questi lavori rientrano nell’azione dell’amministrazione comunale sull’edilizia scolastica, con scuole sempre più moderne e confortevoli. Il ringraziamento per il sostegno e la pazienza a famiglie, insegnanti, collaboratori, alla Dirigenza. Va ricordato che in questi ultimi anni per il plesso Molini abbiamo investito oltre un milione e mezzo di euro tra due ampliamenti e la palestra, investimenti che hanno consentito di far rimanere sul posto l’Infanzia grazie ai locali che predisponemmo con un precedente ampliamento". I lavori che stanno interessando la scuola primaria e infanzia Molini vengono coordinati dall’ufficio tecnico Comunale, diretto da Alessandro Paccapelo, con Daniela Diletti (RUP), Roberta Fabiani entrambe del Comune, la direzione dei lavori di Ainelen D. Bracalente, i tecnici esterni che hanno redatto e curato la progettazione esecutiva ovvero Dante Cesetti, Luca Renzi, Marco Macchini, coordinatore della sicurezza.