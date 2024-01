Lavori all’Annibal Caro, botta e risposta tra Santarelli e Calcinaro

Dovevano partire a settembre i lavori di sistemazione del tetto dell’antico palazzo in centro storico, sede del liceo classico Annibal Caro. Ogni intervento di questa portata, nel cuore della città, somiglia ad una operazione a cuore aperto, si sa, e anche questo progetto non è dei più semplici da portare a casa. E infatti, a metà gennaio, il cantiere non si è ancora aperto, Mattia Santarelli, segretario dei Giovani democratici di Fermo, chiede alla Provincia ma anche al comune che fine farà il liceo, oggi sistemato nella sede, di competenza comunale, in via Mario a Santa Caterina: "Voglio dare voce alle preoccupazioni delle famiglie e degli studenti, per capire che ne sarà del glorioso liceo classico che, a quanto ne so, dovrà lasciare la sede di via Mario per lasciar spazio agli studenti della Da Vinci Ungaretti". Il presidente della Provincia, Michele Ortenzi, assicura che si sta monitorando la situazione, di sicuro non è un progetto semplice e ci sarà da rivedere la circolazione stradale del centro, con la possibile chiusura di via Perpenti che potrebbe essere molto difficoltosa. Il sindaco Paolo Calcinaro, anche vice presidente della Provincia, assicura che nessuno resterà senza sede, che i ragazzi sono nel quartiere di Santa Caterina, in una condizione del tutto adeguata, e lì resteranno per tutto il tempo che ci vorrà: "Il liceo classico rimarrà nella sede attuale di Sant’Andrea finché non saranno finiti i lavori sui tetti del palazzo storico. Tetti che sarebbero potuti cadere, o creare inagibilità, proprio negli anni in cui a governare la provincia era lo stesso Pd del giovane Santarelli. L’amministrazione provinciale del presidente Ortenzi, prosegue Calcinaro, sta risolvendo situazioni rimaste sospese nel passato, intercettando fondi e procedendo con l’adeguamento sismico e statico di molti edifici, per il futuro del nostro sistema scolastico provinciale".

Il punto sono le scadenze stringenti per ottenere i finanziamenti, che poi non fanno i conti con la realtà: "Per rispondere alle normative può succedere che si sistemino temporaneamente gli studenti, ci devono essere impalcature, gru, tutte le difficoltà del caso. Su questo possiamo confrontarci, ma con serietà e senza pregiudizi", conclude il sindaco.

Angelica Malvatani