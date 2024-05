Lavori all’ex Conceria, i dubbi di Italianostra

Torna a sottolineare la preoccupazione per la zona dell’ex conceria l’associazione Italianostra che sottolinea come i lavori nell’area Pinqua procedano "ma nulla è stato fatto a verifica e tutela dell’inquinamento". Della questione si è parlato anche in consiglio comunale, si è riconosciuto che c’è un’area di proprietà demaniale lungo il fiume Tenna effettivamente inquinata perché durante le fasi di analisi del 2012 sono stati intercettati dei rifiuti accumulati negli anni: "Una semplice recinzione metallica delimita la proprietà ex-privata oggetto di intervento tramite finanziamento pubblico dall’area demaniale su cui, oggettivamente, è stata riscontrata la presenza di rifiuti interrati a poche decine di centimetri dalla superficie del suolo, che hanno causato l’inquinamento della falda acquifera. La questione, a oggettivo giudizio, merita attenzione anche per acquisire la certezza, da parte dell’Amministrazione, che nessun movimento terra o altra operazione avvenga all’interno di quest’ultimo perimetro". Nella risposta fornita in sede di Consiglio Comunale si afferma che il sito della ex-conceria non è mai stato contaminato ma, prosegue Italianostra con il presidente Gioacchino Fasino, "questo non è stato acclarato, si può semmai sostenere che il terreno è stato bonificato con il trasferimento/trattamento di una ingente quantità di terreno. I rifiuti presenti nell’area demaniale, inoltre, sono stati inequivocabilmente prodotti dalle attività eseguite all’interno della ex-conceria". In ogni caso si ribadiscono le perplessità in merito alla paradossale idea di posizionare al di sopra della verticale risultata contaminata la centrale termica del nuovo impianto urbano (compatibile con i valori riscontrati), quando a pochi metri di distanza sono presenti una RSA, delle abitazioni ed un parco pubblico: "Viste le enormi somme stanziate e l’importanza dell’intervento in corso di realizzazione, ribadiamo fermamente la necessità di eseguire dei semplici prelievi di campioni, anziché continuare ad affidarsi alle sole analisi eseguite a suo tempo dalla proprietà dell’area".