Lavori all’ippodromo: in corso lo sgombero di box e scuderie

Qualche giorno di proroga per consentire ai proprietari di sgombrare i box e svuotare le scuderie poi inizieranno i lavori di ammodernamento all’ippodromo San Paolo. Era stata fissata al 29 di gennaio la data per trasferite i cavalli fuori dall’impianto ippico montegiorgese, ma per agevolare le operazione la Sma, società che gestisce l’impianto, ha concesso ancora qualche giorno di tempo. L’operazione è iniziata con il malcontento di alcuni proprietari che hanno difficoltà a trovare nuove strutture dove alloggiare i propri animali. "Le operazioni stanno procedendo – commenta Alessia Mattii, presidente della Sma – questa mattina (ieri ndr) abbiamo chiuso la prima pista e una parte delle scuderie. Attenderemo ancora qualche giorno per consentire ai proprietari di liberare i locali e trasferire i cavalli in sicurezza".