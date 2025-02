Lavori all’ospedale Diotallevi. Chiusura del cantiere a dicembre

I lavori al presidio ospedaliero Diotallevi di Montegiorgio, stanno procedendo speditamente. Questo almeno è quanto emerso in seguito al sopralluogo effettuato ieri mattina dalla direttrice sanitaria dell’Ast Fermo Elisa Draghi, dal direttore dell’area tecnica Rocco Tirabasso, insieme al geometra Fabio Perini, che hanno effettuato una visita dell’edificio per verificare lo stato di avanzamento dei lavori ai piani terra e seminterrato della struttura sanitaria. Presenti al sopralluogo anche il sindaco Michele Ortenzi e il suo vice Alan Petrini.

I lavori prevedono, al piano seminterrato, con due accessi: sia dall’ingresso principale del presidio ospedaliero, sia un secondo ingresso autonomo, la realizzazione di otto ambulatori per i medici di medicina generale, infermeria, sala d’attesa, servizi igienici, corridoio centrale, segreteria. Nel progetto sono previsti anche spazi separati per accogliere la camera mortuaria. I lavori prevedono anche la realizzazione di controsoffitti, la sostituzione degli infissi e un nuovo impianto di riscaldamento.

Gli spazi al piano seminterrato saranno collegati con scale e ascensore al piano terra della struttura dove saranno realizzati due ambulatori odontoiatrici, una Unità di raccolta sangue e un Arrf (ambulatorio di recupero e riabilitazione funzionale). Nel quadro complessivo, anche l’assetto dei parcheggi. L’ultimazione dei lavori, realizzati con fondi Ast Fermo, è prevista per dicembre 2025 con la consegna dei nuovi spazi tra aprile e maggio 2026.

Sicuramente lavori che la popolazione di Montegiorgio e della media Valtenna attende con ansia, sia perché significa riappropriarsi di servizi più comodi da raggiungere per la popolazione locale. Inoltre la riapertura dell’Unità di raccolta segue sia per i volontari dell’Avis che della Fratres rappresenta sicuramente una ella notizia che darà nuovo slancio alla raccolta del sangue nell’entroterra. Da non dimenticare che da sempre l’ospedale di Montegiorgio rappresenta un punto di riferimento per la popolazione dei comuni della zona per i servizi più essenziali che serve anche ad alleggerire la struttura principale di Fermo.

Alessio Carassai