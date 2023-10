Lavori all’ospedale, il centro Avis trasferito nel capoluogo Fermo

Con l’imminente avvio dei lavori all’interno dell’ospedale di comunità cittadino, il Centro Raccolta Sangue della locale sezione ‘Avis’ è stato giocoforza trasferito presso il Centro Trasfusionale di Fermo (sito in via Gigliucci). "Il servizio sarà comunque garantito – assicura il presidente del sodalizio, Sandro Birilli –, negli stessi giorni e con gli stessi orari di sempre. Andremo avanti così per tutta la durata dei lavori prima di ritornare nella nostra sede". L’ipotesi è che i lavori richiedano un mese. Un lasso di tempo in cui gli avisini elpidiensi potranno comunque donare sangue o plasma, pur dovendosi spostare a Fermo. "Ma la decisione del trasferimento è stata obbligata in quanto i lavori interesseranno proprio il piano dove abbiamo il nostro Centro e a noi interessa garantire la massima sicurezza ai donatori e agli operatori. La loro sicurezza viene innanzi tutto. Siamo certi della comprensione dei nostri donatori e della loro disponibilità a subire un piccolo disagio per garantire quel ‘dono’ così importante per salvare vite e aiutare gli altri" conclude Birilli. Nel frattempo, tuttavia, va avanti come sempre la campagna per le iscrizioni all’Avis, attraverso varie forme, compresa la presenza ad eventi sportivi e manifestazioni pubbliche, con l’auspicio di riuscire a intercettare l’interesse soprattutto dei giovani.