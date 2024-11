Lavori, approvato il piano da 29 milioni

Nel piano triennale delle opere pubbliche appena approvato dalla giunta Ciarpella, figura una programmazione di investimenti da effettuare con interventi per 9 milioni 475mila euro nel primo anno; 14.2 milioni nel secondo e 8,2 milioni nel terzo anno per un totale di oltre 29 milioni di euro e con una previsione di accensione mutui per 5,6 milioni di euro. Spulciando tra le voci della programmazione, la voce più corposa è quella relativa alla prosecuzione dei lavori di difesa della costa: proprio pochi giorni fa, il sindaco Massimiliano Ciarpella parlava dell’obiettivo di ottenere due corposi finanziamenti, di 3,6 e di 9,5 milioni di euro per poter realizzare 13 setti di scogliere emerse. Altre voci: 5 milioni di euro, spalmati nel triennio, per una riqualificazione e interventi di rigenerazione urbana della Faleriense; notevoli le risorse destinate all’edilizia scolastica, che vanno dal completamento del piano seminterrato dell’asilo nido di via Milano, alla messa in sicurezza con adeguamento sismico dei plessi di scuola primaria Pennesi, Rodari e De Amicis. E ancora: è stata prevista la realizzazione di lavori per mettere fine a problemi fognari.

"Abbiamo approvato un programma in cui c’è l’impegno a risolvere criticità nel breve e medio periodo – spiega il sindaco Ciarpella –, di qui le risorse da destinare a manutenzioni degli asfalti, fognature e interventi per evitare allagamenti. C’è l’attenzione all’edilizia scolastica per garantire spazi ideali e sicuri per la formazione. Infine c’è la volontà di riqualificare e migliorare la qualità della vita, sia attraverso la rigenerazione dei quartieri, sia ponendo attenzione alla sfida delle comunità energetiche". "L’approvazione del piano triennale è un passaggio significativo – commenta l’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco Andrea Balestrieri –, segno di un impegno concreto verso il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi, caratterizzato da visione, lungimiranza e concretezza. Visione perché vogliamo costruire una città più moderna efficiente e sostenibile, garantendo uno sviluppo armonioso e inclusivo. Lungimiranza perché è una pianificazione che non si limita all’immediato. Concretezza, perché ogni opera è valutata nell’ottica di garantire la piena attuazione e trasparenza nell’uso delle risorse".