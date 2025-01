Lavori, bilancio, cultura: giunta soddisfatta

"Ma quanto siamo bravi" sindaco Valerio Vesprini, assessori e consiglieri di maggioranza amano ripeterlo quasi a doversene convincere loro stessi. E secondo il primo cittadino quale occasione migliore per sottolinearlo di una conferenza stampa di fine anno, che si è tenuta ieri, in cui mettere in mostra: "L’intenso lavoro svolto, lo spirito di appartenenza e di squadra caratterizzante le varie componenti dell’attuale governo della città. Protagonista pressoché assoluto dell’incontro con la stampa il sindaco Valerio Vesprini che parla seduto in mezzo ai suoi assessori, con a sinistra Marco Tombolini e Alessandra Petracci e a destra Carlotta Lanciotti, Giampiero Marcattili e il super assessore, vice sindaco Fabio Senzacqua. Gli interventi non erano programmati ma lasciati al libero arbitrio e alla voce di ciascun assessore. Tuttavia, nonostante un po’ di confusione, l’amministrazione è riuscita a tracciare un bilancio su finanziamenti, patrimonio e sviluppo culturale. Un tema centrale è stato il finanziamento di 7.200.000 euro destinato ad opere infrastrutturali: "L’iter per l’ottenimento di questi fondi – rileva Senzacqua – è ben strutturato, dopo la firma del Cipe e la presentazione del progetto è stato avviato un percorso che vede coinvolta la Regione Marche e diversi comuni limitrofi". Il sindaco da parte sua ha voluto evidenziare come la burocrazia italiana influisca sui tempi di realizzazione, ma ha anche sottolineato che il 2025 sarà l’anno dedicato alla progettazione. Un altro punto cruciale è stata la questione del patrimonio: "Abbiamo ereditato una situazione complessa – riferisce Senzacqua – con quasi 500.000 euro di canoni non pagati e diverse situazioni irregolari, senza contratti o polizze fideiussorie. L’amministrazione ha lavorato intensamente per riappianare il patrimonio in due anni e mezzo senza favoritismi, sanando tutte le situazioni con nuovi contratti, assicurazioni e polizze. A tal proposito il vice sindaco ipotizza un possibile collegamento politico tra il Pd e il presidente della società Marina concessionaria del porto turistico, ingegnere Renato Marconi. Secondo Senzacqua "una tale situazione potrebbe spiegare la mancata azione precedente sul risanamento del patrimonio". Un’accusa pesantissima destinata a sviluppi polemici. Forse è il caso di ricordare che ’chi semina vento raccoglie tempesta’. Da ultimo l’assessore alla cultura Carlotta Lanciotti fa presente che nel 2024 è stato raggiunto un record di abbonamenti al teatro con circa 80 sottoscrizioni: "Questo risultato è considerato un segnale positivo dell’efficacia delle iniziative culturali intraprese dall’amministrazione".

Silvio Sebastiani