Lavori di asfaltatura lungo la Faleriense

Sono in corso in questi giorni i lavori di asfaltatura lungo la strada provinciale Faleriense, all’altezza delle frazioni di Cretarola e Luce. Un intervento messo in campo grazie alla sinergia tra amministrazione comunale e Provincia di Fermo e all’impegno del consigliere provinciale, Alessio Terrenzi (presidente del consiglio comunale) che ha rappresentato le esigenze del territorio nelle opportune sedi per trovare una soluzione, ma anche grazie alla sensibilità e vicinanza mostrate dal presidente della Provincia, Michele Ortenzi. "Ci scusiamo con i residenti per eventuali disagi legati ai lavori di manutenzione – afferma il sindaco, Alessio Pignotti - ma che sicuramente serviranno a dotare il nostro territorio di infrastrutture più efficienti e più sicure". Si tratta di un ulteriore tassello che va ad aggiungersi all’obiettivo raggiunto partecipando al bando per la realizzazione della rotatoria all’intersezione tra la Strada Provinciale Faleriense, la strada comunale San Giuseppe e la strada comunale Lungo Tenna, "un’opera importante che andrà a rendere più sicura e scorrevole la circolazione su una arteria stradale che è molto trafficata, vista anche la presenza di una scuola" conclude Pignotti.