Lavori di efficientamento energetico. Il teatro dell’Aquila è più moderno

La bellezza diffusa a piene mani, rispettando insieme l’ambiente, risparmiando risorse, migliorando le prestazioni energetiche di un luogo di cultura che è punto di riferimento per la città ed il territorio. Luogo di stagioni teatrali, come quella di successo in corso, spettacoli di musica lirica, concerti di musica classica, eventi, presentazioni, saggi. E’ il Teatro dell’Aquila di Fermo, luogo vissuto intensamente tutto l’anno, in questi giorni aperto per lo spettacolo di prosa. Un luogo che è stato fra quelli che hanno beneficiato dei fondi Pnrr riconosciuti al Comune e che già dall’apertura dei vari cartelloni culturali, in autunno, si è presentato con tante migliorie, quelle conseguenti i diversi interventi finanziati, come l’efficientamento energetico, con le luci sostituite dagli attuali corpi illuminanti a led, ovvero a basso consumo energetico, la sostituzione degli infissi con quelli nuovi, dell’impianto di riscaldamento. Un progetto che era nato principalmente dalla necessità di rendere l’edificio maggiormente performante dal punto di vista energetico, progetto al quale erano stati riconosciuti per tale obiettivo fondi Pnrr per circa 500 mila euro. Il sindaco Paolo Calcinaro si dice emozionato e felice di aver potuto spendere mezzo milione per rendere il teatro a basso consumo energetico: nuovi infissi, nuova illuminazione a risparmio di energia, nuova caldaia maggiormente performante: "Il risultato? Meno spesa, più comfort per gli ospiti, maggiore sostenibilità ambientale, il tutto senza spese per il fermano, grazie all’impegno dei tecnici che sono riusciti a rispettare tempi e progetti per accedere ai fondi, per il teatro come per le scuole o le palestre". "Sempre più al passo con i tempi anche con questa attenzione sull’efficientamento energetico degli edifici pubblici e anche in questo caso con un altro importante contributo riconosciuto alla città di Fermo con il Pnrr, hanno detto l’assessore ai lavori pubblici Ingrid Luciani e la collega alla cultura Micol Lanzidei, un altro passo in questa direzione che è stato portato avanti congiuntamente dagli uffici Lavori Pubblici e Cultura che ringraziamo".

E da stasera il teatro dell’Aquila si animerà. Un successo grande, un volto che torna, quello di Ambra Angiolini, a raccontare una storia importante. Da oggi a domenica prosegue la stagione del Teatro dell’Aquila con Ambra, diretta da Giorgio Gallione, in Oliva Denaro, opera nata dalla scrittura limpida, poetica, teatralissima e immaginifica di Viola Ardone. Lo spettacolo porta in scena una intensa storia al femminile di crescita ed emancipazione che scandaglia le contraddizioni dell’amore tra padri e figlie, tra madri e figlie. C’è una storia vera e c’è un romanzo. La storia vera è quella di Franca Viola, la ragazza siciliana che a metà degli anni 60 fu la prima, dopo aver subito violenza, a rifiutare il cosiddetto "matrimonio riparatore". Il romanzo prende spunto da quella vicenda, la evoca e la ricostruisce, reinventando il reale nell’ordine magico del racconto. Ma Oliva, proprio come Franca Viola, decide di essere protagonista delle proprie scelte, circondata da una famiglia che impara con lei e grazie a lei a superare ricatti, stereotipi e convenzioni.

Informazioni alla biglietteria del teatro: 0734 284295, biglietterie circuito Amat / vivaticket. Inizio spettacoli ore 21, domenica invece alle 17.