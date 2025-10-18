Lavori di pavimentazione per il nuovo parcheggio

C’è bisogno di parcheggi a ridosso di Piazza Garibaldi e, più in generale, del centro città. Essendo ancora impraticabile l’area dell’ex Serafini dove sono in corso lavori di riqualificazione (con la creazione di una sorta di anfiteatro per eventi) e per la vasca di laminazione (funzionale alla posa in opera delle scogliere emerse), l’amministrazione comunale era già corsa ai ripari, sfruttando un’area verde all’inizio del lungomare Faleria, attigua all’ex Fim.

Per fare sì che la sosta potesse essere agevole anche in caso di maltempo, nei giorni scorsi, in questa area parcheggio di circa 2500 mq sono iniziati i lavori di pavimentazione che consentiranno di ottenere 90 posti auto. Parcheggi che saranno presto a disposizione della città e che si renderanno utili in occasione di grandi eventi promossi in città, ma anche in vista dell’estate, vista la vicinanza con il mare.

E sempre in tema di parcheggi, entro la fine del mese è previsto anche l’avvio dei lavori di sistemazione dell’area di via Belgio, sempre in centro città, nella zona del Borgo Marinaro nord. "Sono due interventi importanti per rendere più fruibile e accogliente la nostra città" il commento del sindaco Ciarpella.