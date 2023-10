Lavori di ricerca donati al Consultorio. Familiare dell’Ast

"La documentazione di studi costituisce uno strumento prezioso per il consultorio familiare, che opera oggi in contesti sociali ipercomplessi". È quanto evidenziato il dottor Andrea Recchioni, assistente sociale consultoriale decano, che ha donato al Consultorio Familiare dell’Ast di Fermo alcuni originali lavori di ricerca riguardante le attività polispecialistiche di questo essenziale servizio socio-sanitario. Si tratta di elaborati, tradotti in tesi di laurea, acquisiti dalle Università di Perugia, Pisa e Messina. L’omaggio durante un incontro, che ha avuto luogo nella sede centrale del Cf nel poliambulatorio di Porto San Giorgio. Sono intervenuti: il dottor Sergio Corsi, direttore Uoc Cure tutelari, la dottoressa Giovanna Rongoni responsabile dell’Uos Cf e la dottoressa Anna Tacchetti assistente sociale referente per le attività minorili verso l’autorità giudiziaria. Presente inoltre il dott. Stefano Tidei, autore della tesi per la magistrale in sociologia e politiche sociali. Nell’occasione il dottor Recchioni agli esponenti del consultorio pubblico ha auspicato che si possa realizzare nella struttura una biblioteca specializzata, vista peraltro la disponibilità di diverse centinaia di libri e riviste di settore depositati in archivio presso il Cf di Petritoli. Il dirigente dottor Corsi, nel ringraziare il decano per l’iniziativa, si è detto convinto dell’utilità della proposta e che presto effettuerà una ricognizione.