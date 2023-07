Lavori di Sistemazione al Cimitero di Cerreto, Montegiorgio

Sono iniziati da qualche settimana i lavori per la sistemazione del piccolo cimitero di Cerreto, frazione di Montegiorgio, i lavori sono mirati al recupero funzionale che nel corso del tempo avevano creato disagi. A tale scopo l’amministrazione aveva messo a bilancio 20.000 euro e dopo le pratiche per l’assegnazione dei lavori, sono partiti gli interventi. "Il cimitero di Cerreto presentava due anomalie che con il trascorrere degli anni si erano amplificate – spiega l’assessore ai lavori pubblici Alan Petrini –. I lavori prevedono il consolidamento della scarpata sul lato opposto all’ingresso del cimitero, infatti, in occasione di piogge abbondanti il fango trascinato dalla pioggia finiva sempre all’interno del cimitero spesso intasando anche i canali di scolo. In questa maniera si provvederà a migliorare la sicurezza della scarpata oltre a evitare che questo fenomeno. Contestualmente si provvederà alla pulizia di quelli esistenti e creazione di nuovi canali per il deflusso delle acque di superficie per evitare che il fenomeno possa ripetersi.