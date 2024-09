Lavori e cambi nelle dirigenze per l’alta e media Valtenna

Manca circa una settimana all’inizio del nuovo anno scolastico 2024-2025, gli Isc dell’alta e media Valtenna stanno ultimando i preparativi per l’avvio delle lezioni. Le scuole dell’area montana che ricadono sotto l’istituto Omnicomprensivo di Amandola a cui si aggiungono i plessi di Montefortino e Santa Vittoria in Matenano, sembrano già pronte. "I lavori di manutenzione ordinaria sono stati ultimati da tempo – spiega il sindaco di Amandola Adolfo Marinangeli –. Quest’anno si parte con una grande novità, infatti, per elementari e medie è stata predisposta la settimana corta da lunedì al venerdì, questo ha significato ricalibrare il servizio dei trasporti e della mensa. Ringrazio la dirigente Rita Di Persio, con cui esiste un grande rapporto di stima e collaborazione". All’Isc di Falerone che ingloba i plessi di Massa Fermana, Montappone, Monte Vidon Corrado e Servigliano, è arrivata una nuova Dirigente scolastica che proprio nei giorni scorsi ha avviato le attività.

"Dal punto di vista strutturale i plessi sono tutti già operativi – spiega la vice sindaco di Falerone Pisana Liberati – come sono stati già pronti i servizi per il trasporto scolastico e mensa. Possiamo annunciare l’arrivo della nuova dirigente Oda Gesuè di Comunanza, che vanta già un curriculum importante con esperienze anche fuori regione, cogliamo l’occasione per darle il benvenuto. In via informale, sappiamo che ci sono delle cattedre da assegnare, operazione che sarà perfezionata nei prossimi giorni. L’Isc di Falerone inoltre sta portando avanti con successo il progetto ‘Emozioni per crescere’ che contiamo di portare avanti e ringraziamo anche la dottoressa Daniela Lucangeli per il suo contributo". Programmazione avanzata anche all’Ic ‘Cestoni’ di Montegiorgio, che comprende anche i plessi di Grottazzolina, Francavilla d’Ete, Monte San Pietrangeli, Belmonte Piceno e Monsampietro Morico. "L’Ic ci ha comunicato gli interventi manutentivi da effettuare a giugno – dichiara l’assessore di Montegiorgio Michela Vita – i lavori ordinari sono stati già tutti ultimati. Quest’anno per una classe di Piane di Montegiorgio partirà in forma sperimentale la settimana corta, questo ha imposto dei cambiamenti per il servizio di mensa e trasporti. Anche il nido che sarà gestito da una nuova cooperativa è pronto a partire. Confermata la dirigente Alessandra Pernolino, che ringraziamo per l’impegno e con cui è istaurato un ottimo rapporto di collaborazione".

Alessio Carassai