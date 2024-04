Lavori e disagi, i commercianti protestano

Hanno raccolto firme, hanno chiesto e protestato, hanno sofferto in silenzio ma adesso cominciano a non poterne più. Sono i commercianti della zona di piazzetta, alle prese con i lunghi e complessi lavori di sistemazione degli edifici storici danneggiati dal sisma. Lavori sacrosanti che però creano un disagio importante nella gestione dei pochissimi parcheggi della zona, proprio al servizio dei negozi. Diana Benedetto, titolare dell’Angolo In, si fa portavoce di un disagio che è di tutti: "Nella piazzetta i posti auto sono pochi, considerando anche i permessi per i residenti che spesso vengono usati per più di una macchina a famiglia. E poi ci sono i mezzi degli operai, dei tecnici che passano, di tutta gente che si ferma per ore e ore e noi restiamo senza posti auto. Così i clienti si sposano altrove e noi lavoriamo a fatica". I commercianti sottolineano che non è possibile andare avanti ancora a lungo, molti stanno pensando di trasferire altrove la loro attività, dando un colpo mortale al centro storico della città: "Non passano mai i vigili a controllare, qui il ricambio di auto non c’è mai. C’è una parte dell’area Vallesi che è stata destinata ai parcheggi dei residenti che però non sono stati informati e non ci vanno e dunque non si arriva mai a una soluzione. Noi cerchiamo di lasciare l’auto lontana e venire a piedi per non occupare parcheggi, qui invece i muratori mettono il furgono, i mezzi di lavoro, le macchine di tutti si fermano per tutto il giorno e non si riesce proprio a lavorare. Noi siamo contenti dei lavori, ci mancherebbe, è però ingiusto che a pagare siamo sempre e solo noi che facciamo tanti sacrifici per riuscire ad andare avanti".