Lavori e trasloco studenti: "Corva, scuola a rischio"

Che la scuola primaria ‘Collodi’ alla Corva, presentasse delle criticità si sapeva da diversi anni ma veniva tenuta sotto controllo con periodici monitoraggi. Dall’ultimo sopralluogo del 22 dicembre però, è emersa la necessità di approfonditi accertamenti tecnici e interventi strutturali "vista la progressiva diminuzione delle condizioni di sicurezza dell’immobile. Una situazione che non consente lo svolgimento dell’ordinaria attività didattica all’interno del plesso" ha fatto sapere il sindaco Massimiliano Ciarpella, in una nota che, in pieno periodi di festività, è piombata come un fulmine a ciel sereno nelle famiglie. Di fatto, la scuola non era più sicura e andava evacuata.

Una doccia gelata per i genitori delle cinque classi della ‘Collodi’ apprendere in una riunione convocata il 27 dicembre per ieri, che dall’8 gennaio i loro bambini dovranno essere trasferiti altrove. Dove? E’ stato questo l’argomento che ha acceso gli animi dell’affollata assemblea convocata a tamburo battente nella sede del quartiere Corva. Oltre ai legittimi timori manifestati da genitori e insegnanti sconcertati nel constatare che "allora i bambini sono stati in pericolo per tutto il tempo", si è discusso di dove delocalizzare in via permanente (perché la ‘Collodi’ non riaprirà) l’attività didattica. Diverse le opzioni sul tavolo. In prima battuta, la ‘Pennesi’ e l‘Aladino’ (sono nello stesso edificio, in centro città), cui si è aggiunta la controproposta di dirigente scolastica e insegnanti di evitare di congestionare quegli spazi notoriamente già ristretti, dirottando alcune classi alla ‘Peter Pan’, smembrando la popolazione scolastica corvense. E’ stata lanciata anche la proposta dei moduli abitativi "ma sembra che al momento non ci sia disponibilità e, in ogni caso, occorrerebbero mesi prima di concretizzarla" ha spiegato il sindaco. Un’altra opzione è stata avanzata dall’associazione di quartiere Corva, mettendo a disposizione gli spazi di Villa Maroni (disponibilità data anche dal quartiere Cretarola per gli spazi della sede) magari unita all’opzione dei locali della parrocchia della Corva (non ancora sentita). Il timore manifestato dai più, comunque, è stato anche altro: "Con questa situazione che si è creata in pieno periodo di iscrizioni, la nostra scuola rischia di perdere alunni e di vedere ridimensionato l’organico. Rischiamo di perdere la scuola". Una situazione paradossale considerato che dovrebbe partire a gennaio la gara d’appalto per la nuova scuola. "Vi assicuro che la Corva non perderà la scuola e che il nuovo edificio scolastico si farà" ha assicurato più volte Ciarpella per fugare ogni dubbio, prima di rimandare ogni decisione e confronto con i genitori, al 2 gennaio.

Marisa Colibazzi