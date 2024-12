Lavori in arrivo anche nel tratto finale del viale dei Pini

Non molto tempo fa raccogliendo una segnalazione di diversi cittadini abbiamo rappresentato lo stato indecoroso e pericoloso in cui versa il viale dei Pini nel tratto compreso tra via Genova e via Milano nel quartiere nord. La stranezza era che l’Amministrazione comunale aveva eseguito i lavori per la parte del viale da via Milano fino alla chiesa della Sacra Famiglia e non si capisce perché avesse trascurato l’altro tratto, lasciandolo senza un minimo di manutenzione con le condizioni del fondo stradale che sarebbe eufemismo definirle pessime. I cittadini avevano delle buone ragioni per protestare: buche in grande quantità, e delle più svariate dimensioni ma soprattutto a far dannare pedoni ed automobilisti i rigonfiamenti nella carreggiata causati dalle radici dei pini ivi esistenti a formare dei veri e proprio dossi naturali molto pericolosi. Ebbene, abbiamo appreso che fors’anche in seguito alle proteste l’Amministrazione avrebbe deciso di intervenire impegnando la somma di circa 200.000 euro. I lavori verrebbero eseguiti la prossima primavera. Forse è giusto che il Comune abbia dato la priorità di esecuzione alla parte nord del viale perché vi insistono le scuole. Tuttavia non bisognava far passare troppo tempo a sistemare la parte restante anche perché il tratto tra le vie Genova e Milano è anch’esso molto frequentato per la presenza della farmacia, di una banca, di alcuni pubblici esercizi, di negozi, di un ambulatorio medico e piazza Torino