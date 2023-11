Lavori in corso all’ex cinema Moderno: sarà riconsegnato in primavera

Erano stati affidati alla fine di dicembre del 2022 i lavori di rifunzionalizzazione dell’ex cinema Moderno di Servigliano, le operazioni stanno proseguendo speditamente, ma ieri è stata apportata una modifica importante al progetto per rendere la struttura più autonoma dal punto di vista energetico. L’Amministrazione attraverso il Fondo complementare sisma era riuscita ad ottenere un finanziamento complessivo di 2.500.000 euro per recuperare una struttura inutilizzata da diversi anni, ubicata a ridosso del centro storico, per trasformare l’ex cinema in un contenitore polifunzionale a servizio della comunità di tutta la media Valtenna. "I lavori stanno proseguendo con buon ritmo – spiega il sindaco Marco Rotoni – e siamo molto soddisfatti. Questo progetto è nato con la duplice finalità di recuperare un edificio lasciato all’abbandono da anni,e soprattutto riqualificarlo e renderlo funzionale alle esigenze delle associazioni e dei residenti del territorio".

Oltre all’ammodernamento di tutti gli impianti tecnologici, è prevista una rivisitazione degli spazi interni, che attraverso appositi accorgimenti tecnici, ospiteranno più sale polifunzionali che potranno svolgere più attività anche in contemporanea. "Questa mattina (ieri ndr) c’è stato un sopralluogo con i tecnici – continua Rotoni – e abbiamo predisposto alcune modifiche. Al piano terra saranno attrezzati due grandi saloni: uno con proiettore che avrà la funzione di cinema, ma anche in grado di ospitare corsi formativi e convegni anche in streaming; il secondo spazio sarà un teatro a tutti gli effetti con un grande palco che magari nel prossimo futuro ci permetterà di allestire un cartellone culturale e musicale di qualità. Sul tetto sarà predisposto un impianto fotovoltaico di ultima generazione".

