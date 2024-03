"Lavori in via Borgo Nuovo, cambiare il senso di marcia in via Colombo"

Torna in primo piano la questione viabilità relativa ai lavori in via Borgo Nuovo. Il gruppo di minoranza CambiAmo Musica ha proposto una mozione in vista del consiglio comunale per il cambio di viabilità in via Colombo nel tratto tra via Adriatica e via Dante Alighieri. Una mozione che nasce dal fatto che i lavori in via Borgo Nuovo dureranno fino a giugno, le difficoltà riscontrate dai commercianti di via Patrioti a seguito degli stessi lavori per il calo del fatturato riscontrato e le richieste dei cittadini che chiedono di poter arrivare in centro in maniera agevole rispetto al percorso attuale. Ma anche dal fatto che, alla proposta di invertire il senso di marcia, l’amministrazione ha risposto che non era possibile viste le opposizioni della Società di Trasporti. "Gli autobus di linea – sostiene la minoranza nella nota - riescono a fare manovra da via Adriatico e viale Rimembranza verso via Cristoforo Colombo per poi ridiscendere verso il cimitero. "Abbiamo aspettato un mese dall’avvio dei lavori per capire le difficoltà che riscontravano tutti i cittadini, dai commercianti a chi deve recarsi in centro. Per noi è fondamentale invertire il senso di marcia del primo tratto di via Cristoforo Colombo per far transitare tutti i mezzi, anche con le corriere per dare un accesso veloce ai mezzi e riportare i cittadini ad usufruire dei locali commerciali. Per questo chiediamo all’amministrazione di fare formale richiesta alla Steat per avere il parere o consenso ad invertire il senso di marcia degli autobus facendoli transitare da Via Cristoforo Colombo direzione cento per tutta la durata dei lavori in via Borgo Nuovo. Laddove ci fosse un reale impedimento da parte degli autobus di linea della società di trasporti Steat a percorrere tale tragitto al contrario rispetto a come viene percorso quotidianamente. Se necessario, per tutto il periodo dei lavori, spostare le fermate da via Cristoforo Colombo in prossimità della sede Alveare, in via Adriatica".