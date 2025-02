Lavori in via Valleoscura. Finalmente il nuovo asfalto

Sono iniziati ieri mattina i lavori di asfaltatura stradale in via Valleoscura, sulla collina a nord della città una strada lasciata per troppi anni in abbandono e senza un minimo di manutenzione, quindi ridotta ai minimi termini pericolosissima da percorrere. Inascoltati nel passato dall’amministrazione comunale tutti gli appelli dei residenti ad intervenire. Finalmente staolta si à provveduto. Dal Comune fanno sapere che nei prossimi giorni i lavori proseguiranno pure nelle strade limitrofe a via Valleoscura anch’esse disastrate e pericolose da percorrere anche a piedi.

Il sindaco Valerio Vesprini fa sapere che: "Si tratta di un intervento importante che rientra nell’ampio piano di riqualificazione delle arterie stradali di Porto San Giorgio che abbiamo avviato due anni fa. Una rigenerazione complessiva delle vie della città che comunque proseguirà nei prossimi mesi: in primavera, infatti, partiranno i lavori di asfaltatura anche per il tratto sud di viale dei Pini e per via Michelangelo".

s.s.