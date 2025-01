Lavori nella zona nord, riattivate le fermate del servizio pubblico

Da ieri sono riattivate le fermate del servizio pubblico nella zona nord. Effettuate delle modifiche in via Genova per agevolare il transito dei bus. I recenti lavori condotti dalle Ferrovie italiane nei pressi della stazione hanno portato, nei mesi scorsi, alla chiusura momentanea di via Crispi al transito dei veicoli. Di conseguenza i percorsi del trasporto pubblico locale avevano subito delle modifiche. Il Comando dei vigili urbani, viste le recenti segnalazioni della Steat e del personale in merito alla criticità del transito dei bus in via Genova, ha individuato due limitati tratti stradali in cui sarà temporaneamente vietata la sosta dei veicoli. "Da ieri è ripreso il transito dei bus nelle fermate di viale Cavallotti, piazza Torino, viale dei Pini e via delle Regioni" spiega l’assessore Tombolini.