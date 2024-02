Lavori nelle chiese di San Gregorio Magno e San Francesco

MONSAMPIETRO

MORICO E MONTELPARO

Nel Fermano ci sono due importanti chiese i cui lavori di riparazione post sisma sono in corso. Si tratta della chiesa di San Gregorio Magno a Montelparo e della chiesa di San Francesco di Monsampietro Morico. "L’opera di rilancio del patrimonio di edilizia religiosa prosegue - spiega il Commissario per la ricostruzione Guido Castelli - . L’obiettivo restituire alle comunità punti di riferimento imprescindibili non solo a livello spirituale, ma anche a livello storico e architettonico. Nei giorni scorsi ho avuto modo di confrontarmi anche con l’Arcivescovo Monsignor Rocco Pennacchio sui 63 interventi che riguardano l’Arcidiocesi di Fermo. L’accelerazione che abbiamo impresso agli interventi sui luoghi di culto, è frutto della costante collaborazione con la Regione Marche e l’Usr (Ufficio Speciale Ricostruzione)". La chiesa di San Gregorio costituisce da sempre il cuore religioso di Montelparo, legata in maniera profonda ad un celebre cittadino montelparese, il cardinale Gregorio Petrocchini, aprì al culto nel 1615. Oggi, dopo la chiusura dovuta ai gravi danni causati dalle scosse sismiche del 2016 si trova in fase di riparazione. L’Usr ha liquidato infatti, il primo acconto del contributo totale, che è di 365.082 euro. A Monsampietro Morico, invece, l’intervento su San Francesco ha un importo totale di 516.651 euro, di cui l’Usr ha appena liquidato un primo acconto di 154.995 euro. L’intervento previsto dal progetto è impostato sulla riparazione dei danni e nel contempo su quelli volti a garantire un miglioramento della risposta sismica dell’aula e del presbiterio che rappresentano la porzione di fabbricato maggiormente lesionata e che si intende rendere fruibile per il culto. I lavori sono mirati alla eliminazione della vulnerabilità e ridurne gli effetti sia sulle strutture verticali sia su quelle orizzontali.

Alessio Carassai