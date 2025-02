Lavori nelle strade messe peggio. Tocca alle vie Rismondo e Filzi

Sono partiti, in via Rismondo e via Filzi, i lavori per la realizzazione di marciapiedi e la sistemazione di tratti stradali malmessi. Il Comune ha deciso di intervenire tenendo conto delle criticità emerse in seguito al sopralluogo dei tecnici. E’ stato rilevato, infatti, che "il tratto stradale e pedonale oggetto di intervento versa in condizioni di pericolosità al transito per la ‘mobilità dolce’. La causa è derivata dalle condizioni del fondo dei marciapiedi che, in alcuni tratti, sono costituiti da materiale sciolto e pertanto di difficile transito ai pedoni con difficoltà motorie". I nuovi passaggi pedonali saranno antiscivolo, dotati di rampe di accesso per il superamento delle barriere architettoniche. A seguire, gli interventi riguarderanno anche un tratto di via Michelangelo.

Tempo permettendo, le opere di demolizione e ricostruzione saranno portate a termine entro un mese. nelle aree interessate la sosta sarà temporaneamente vietata. Nel quartiere sud, intanto, proseguono i lavori di riqualificazione nei parchi pubblici. In piazza Dante è in fase di ultimazione la sistemazione di nuovi giochi. L’intervento è incluso nel più ampio progetto di cura dei parchi e delle aree verdi della città. Il Comune ha stanziato oltre 265 mila euro per il maxi intervento su tutto il territorio cittadino. A primavera è prevista l’installazione di 38 giochi e la sistemazione di quelli che hanno necessità.

