Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
23 ago 2025
SILVIO SEBASTIANI
Cronaca
Lavori per riqualificare il porto. Incarico al geologo Alessio Acciarri

C’è stato l’affidamento dei servizi tecnici di rilievi topografici, batimetrici e la relazione geologica.

Procede a buon ritmo il complesso iter procedurale che terminerà con l’avvio dei lavori relativi al progetto per "L’adeguamento morfologico e strutturale del porto". Per intendersi è quello per il quale il Comune ha ottenuto un finanziamento di 7,2 milioni di euro. L’ultimo provvedimento riguardante l’opera è stato l’affidamento dei servizi tecnici di rilievi topografici, batimetrici e la relazione geologica. L’incarico è stato assegnato al geologo Alessio Acciarri di Campofilone, che avrà il compito di relazionare sullo "stato di salute" dei fondali e delle strutture. Il valore dell’affidamento è stato di 74.859 euro. La scelta del professionista è avvenuta tramite il portale telematico Asme, con la massima trasparenza.

Per Porto San Giorgio il porto è da sempre più di una semplice infrastruttura: è identità, storia, lavoro. È il luogo che accoglie pescherecci e diportisti, che muove l’economia turistica e commerciale, che racconta la tradizione marinara della città. Eppure, negli ultimi anni, non sono mancate criticità legate all’insabbiamento dei fondali e alla necessità di interventi strutturali capaci di garantire piena efficienza e sicurezza. L’avvio dei rilievi rappresenta quindi un segnale concreto. Non un annuncio generico, ma un primo atto tangibile verso quella riqualificazione tanto attesa da operatori, associazioni di categoria e cittadini. Dopo i dati, arriveranno i progetti e poi i cantieri: un percorso che richiederà tempo e risorse, ma che può aprire la strada a un porto finalmente all’altezza delle sfide moderne, capace di dialogare con il turismo costiero, la nautica e la pesca.

TurismoPesca