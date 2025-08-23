Lavori per riqualificare il porto. Incarico al geologo Alessio Acciarri

Procede a buon ritmo il complesso iter procedurale che terminerà con l’avvio dei lavori relativi al progetto per "L’adeguamento morfologico e strutturale del porto". Per intendersi è quello per il quale il Comune ha ottenuto un finanziamento di 7,2 milioni di euro. L’ultimo provvedimento riguardante l’opera è stato l’affidamento dei servizi tecnici di rilievi topografici, batimetrici e la relazione geologica. L’incarico è stato assegnato al geologo Alessio Acciarri di Campofilone, che avrà il compito di relazionare sullo "stato di salute" dei fondali e delle strutture. Il valore dell’affidamento è stato di 74.859 euro. La scelta del professionista è avvenuta tramite il portale telematico Asme, con la massima trasparenza.

Per Porto San Giorgio il porto è da sempre più di una semplice infrastruttura: è identità, storia, lavoro. È il luogo che accoglie pescherecci e diportisti, che muove l’economia turistica e commerciale, che racconta la tradizione marinara della città. Eppure, negli ultimi anni, non sono mancate criticità legate all’insabbiamento dei fondali e alla necessità di interventi strutturali capaci di garantire piena efficienza e sicurezza. L’avvio dei rilievi rappresenta quindi un segnale concreto. Non un annuncio generico, ma un primo atto tangibile verso quella riqualificazione tanto attesa da operatori, associazioni di categoria e cittadini. Dopo i dati, arriveranno i progetti e poi i cantieri: un percorso che richiederà tempo e risorse, ma che può aprire la strada a un porto finalmente all’altezza delle sfide moderne, capace di dialogare con il turismo costiero, la nautica e la pesca.