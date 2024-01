Lavori pubblici: la città cambia: "Sarà l’anno del parco di Villa Vitali"

Un anno di cantieri e di progetti che avanzano, di momenti che, tutti insieme, cambieranno il volto della città. È il bilancio dell’assessora ai lavori pubblici, Ingrid Luciani, che spiega come il 2023 ha dato concretezza ai bandi che il Comune si è aggiudicato con, in alcuni casi, affidamenti, in altre progettazioni, in altre ancora l’avvio dei cantieri veri e propri con ditte al lavoro e opere portate a termine e rese disponibili per la collettività: "Questo è l’anno dei lavori al parco di Villa Vitali, della manutenzione straordinaria del teatro ma anche dell’affidamento dell’intervento per la realizzazione del biodigestore. Abbiamo lavorato, sempre grazie ai fondi Pnrr, alla messa in sicurezza di diverse strade, compresa la bretella di via Tornabuoni che era in dissesto idrogeologico. Siamo intervenuti su impianti sportivi come la piscina comunale mentre si sta portando avanti la realizzazione del nuovo impianto polisportivo a Marina Palmense. Sono tanti lavori che davvero attraversano la città tutta". Luciani spiega che si è intervenuti anche sugli impianti di illuminazione in diverse zone, anche per dare una percezione di sicurezza, con una attenzione particolare all’edilizia scolastica: "Sono stati affidati i lavori per la realizzazione di un asilo nido a Campiglione, mentre proseguono gli interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico per la scuola primaria ed infanzia Molini. Ha preso avvio il progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione ex scuola Ugo Betti a largo Mora, oggi conosciuto come spazio Betti. Intanto si pensa al prossimo intervento di adeguamento sismico e efficientamento energetico della Da Vinci Ungaretti e all’ampliamento della primaria don Dino Mancini". L’altro cantiere che sta occupando gli uffici dei lavori pubblici è quello dell’ex mercato coperto, a che punto siamo? "Nell’ex mercato coperto sono in corso i lavori di miglioramento dell’accessibilità, proseguono i lavori di recupero e rifunzionalizzazione con interventi di efficienza energetica e verrà avviato il completamento del piano seminterrato e porzione del piano terra. Gli interventi sul piano superiore (quello in passato adibito alla vendita) e una porzione del piano intermedio (piano terra), originariamente utilizzato come deposito merci, sono stati realizzati grazie ad un finanziamento di quasi 4 milioni".

Uno spazio che sarà riempito grazie al progetto della Fondazione Its, specializzata nella formazione post-diploma, che garantirà ottime opportunità a tutti quei giovani che intendano apprendere competenze nuove ed accedere efficacemente al mondo del lavoro e nella formazione di profili ricercati dalle imprese. L’ex collegio Fontevecchia, oggi ingresso delle cisterne romane, si prepara invece a diventare sede universitaria, mentre a Molini Girola sono stati affidati i lavori che porteranno alla realizzazione di una piccola cittadella, con alta qualità abitativa e spazi comuni. C’è grande attesa anche per il taglio del nastro al ponte tra Fermo e Porto San Giorgio, cosa si deve aspettare il territorio: "Si staglia in tutta la sua imponenza, è uno dei ponti più proporzionati che ci siano con le sue forme, visibile da lontano e dall’autostrada con i suoi archi, i 55 metri di lunghezza del solo impalcato, i 6 metri di larghezza come previsto per la Ciclovia, di cui è il primo ponte ciclopedonale realizzato fino a questo momento. È a buon punto e testimonia la comune volontà espressa dalle città di Fermo e di Porto San Giorgio sin dall’inizio di attuare un sistema di mobilità sostenibile".

