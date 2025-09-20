Lavori pubblici, nasce l’albo: "Vogliamo più competenza"

L’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale è tra le poche, se non l’unica, nella regione e nasce per offrire una garanzia di trasparenza ed efficienza nell’affidamento dei lavori pubblici: si tratta della creazione di un albo dei fornitori e di operatori economici. È stato infatti appena pubblicato l’avviso pubblico per le iscrizioni sul sito del Comune, elpinet.it. Intanto l’elenco sarà valido da ora fino al 2027, e consentirà agli operatori economici di entrare a farne parte. "L’elenco resterà aperto – spiega il sindaco Massimiliano Ciarpella – per cui sarà possibile effettuare l’iscrizione in qualsiasi momento e diventerà un punto di riferimento per il Comune nell’assegnazione di lavori sotto soglia e procedure negoziate".

Per registrarsi online, occorrerà soddisfare i requisiti previsti nel Codice dei Contratti pubblici e dimostrare, tramite attestazione Soa, di possedere la qualificazione necessaria ad assumere lavori pubblici. Dotandosi di questo strumento, l’amministrazione intende innalzare il livello di competenza, efficienza e trasparenza nell’attuazione dei principi del codice dei contratti pubblici; assicurare una corretta rotazione delle aggiudicazioni; affidarsi ad operatori che, in base alle esperienze pregresse nello stesso settore, possano garantire efficienza nella realizzazione delle opere.

"Siamo molto soddisfatti di scrivere una pagina di efficienza e trasparenza nella pubblica amministrazione – commenta ancora il sindaco Massimiliano Ciarpella –. Siamo tra i primissimi Comuni nelle Marche a dotarci di questo strumento, con alcuni elementi di novità. L’elenco ci consentirà di azzerare la discrezionalità nell’aggiudicazione dei lavori".

"Inoltre – prosegue il primo cittadino elpidiense –, i criteri che abbiamo individuato ci consentiranno di selezionare le ditte che, per affinità con la tipologia dei lavori e vicinanza della sede operativa con il luogo delle opere, garantiscano affidabilità ed efficienza nella realizzazione. Ringrazio il responsabile del settore lavori pubblici Marco Catalini, che ha seguito l’iter per l’adozione di questo importante strumento". "L’istituzione dell’albo dei fornitori garantisce trasparenza e opportunità nelle procedure di affidamento, promuovendo l’accesso competitivo di imprese qualificate – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Andrea Balestrieri – velocizzando i tempi di acquisizione di beni, servizi e lavori, permettendo all’amministrazione di operare con efficienza, correttezza e nel pieno rispetto delle norme".