"Lavori pubblici? Non faremo un libro dei sogni"

Cosa bolle in pentola a Porto San Giorgio nel settore dei lavori pubblici? E’ la prima volta che ci rivolgiamo al sindaco Valerio Vesprini da quando, disarcionato l’assessore Lauro Salvatelli, ha trattenuto per sé la relativa delega: "Intanto – asserisce il rimo cittadino – mi piace sottolineare che nella formulazione del programma triennale delle opere pubbliche, che andrà in Consiglio comunale il 28 dicembre prossimo, abbiamo cambiato il tipo di impostazione: non un lungo elenco di opere considerate il più delle volte il libro dei sogni, in quanto irrealizzabili, bensì un programma di lavori più stringato, ma realistico".

Sindaco, quali le linee essenziali del programma?

"Abbiamo puntato su via Nazario Sauro, via Panoramica e via Gentili, oltreché sui soliti interventi finanziati dallo Stato per le scuole. Queste ultime avrebbero necessità di miglioramenti strutturali mentre siamo rimasti a quelli di maquillage. In ogni modo ci impegneremo per un riequilibrio".

Dunque, focus su tre vie: Nazario Sauro, Panoramica e Gentili. Si tratta di lavori di sistemazione e riqualificazione?

"Non solo. Via Nazario Sauro è una strada molto bella, alberata, ha una sua storia, vi si affacciano diverse palazzine anche di stile Liberty, in parte vincolata dalla soprintendenza, una strada che è la prima parallela ad ovest del lungomare unisce aree cittadine di pregio, quali le Canossiane, piazza Matteotti e Bambinopoli. Adesso fa schifo con carreggiata stradale e marciapiedi in condizioni pietose, senza più un albero dignitoso". Che intendete farci?

"Il nostro obiettivo è di riqualificarla, ma in maniera seria con bei marciapiedi e la messa a dimora di nuove piante".

E la Panoramica?

"Una strada disastrata, impercorribile, soggetta a smottamenti, da ricostruire. Per via Gentili che, date le discrete condizioni in cui si trova, riteniamo abbia necessità di una sistemata". Da ultimo ci sentiamo in dovere di chiedere al sindaco, con delega ai lavori pubblici, che fine abbia fatto la ristrutturazione di Piazza Mentana opera pronta e finanziata da ben due anni, ma incomprensibilmente tenuta da parte: "Abbiamo incaricato un professionista che da mesi sta lavorando sul progetto, ma è tutto ben delineato. Abbiamo fatto un primo step in maggioranza. Adesso ne fremo un altro con comitati vari e associazioni che hanno posto delle osservazioni sul progetto. Il prossimo anno verranno appaltati che inizieranno ad ottobre".

Silvio Sebastiani