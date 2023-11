Lavori spediti per la palestra. San Tommaso

Lavori in corso, da nord a sud della città. Sono state montate le strutture della palestra in corso di realizzazione a San Tommaso, in questi giorni la ditta Ics e la Cipef hanno proseguito i lavori di cui è progettista e direttore l’ingegner Andrea Paci, che ha curato anche l’area fitness. Impianto che sta sorgendo sul lato est dell’area, antistante il lungomare e in adiacenza sarà realizzata una parete per l’arrampicata sportiva. Si tratta di una palestra che sarà funzionale all’esercizio delle arti marziali, anche se come da progetto la struttura sarà polivalente e polifunzionale negli spazi, in modo da poterla utilizzare anche per altre attività sportive, come, ad esempio, la ginnastica dolce per gli anziani. Di fronte è stata già realizzata l’area fitness attrezzata, davanti al lungomare già riqualificato dall’amministrazione e servito anche da un nuovo ampio parcheggio, aperto già dallo scorso anno. A sud, si procede spediti anche sulle progettualità riguardanti la difesa della costa e il contrasto all’erosione marina. Inizieranno in questi giorni i lavori da parte dell’impresa Zeta srl di Chioggia, diretti dall’ingegner Paolo Zoppi, per trasformare le sei scogliere da soffolte a emerse nella zona nord di Marina Palmense e la risagomatura di quattro di quelle esistenti. Quello di Fermo fa parte degli interventi di difesa della costa individuati dalla Regione Marche, a prosecuzione della realizzazione del Piano di gestione integrata delle zone costiere (Piano Gizc). Per Marina Palmense i fondi sono di 2 milioni di euro di fondi Pnrr.