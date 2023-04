Lavori sui marciapiedi Bascioni: più sicurezza per i pedoni

Proseguono a ritmo spedito i lavori nel piccolo borgo di Belmonte Piceno, già in estate si potranno vedere i primi risultati. Il piano delle opere sembra avere già ottenuto i primi risultati, infatti, il primo marciapiede che collega il centro storico con il cimitero comunale lungo via Roma per un valore di 180.000 euro è stato già ultimato. Da circa due settimane sono iniziati i lavori per il secondo stralcio del marciapiede questa volta in direzione di Monsampietro Morico, un intervento del valore di circa 190mila euro che sarà terminato entro l’estate. "I due marciapiedi servono a rendere più sicuro il transito di mezzi e pedioni lungo le principali strade di accesso al paese – spiga il sindaco Ivano Bascioni –. Utilità del marciapiede che conduce al cimitero è già divenuta evidente". L’amministrazione però sta rivolgendo massima attenzione al recupero dell’ex scuola elementare, che nel prossimo futuro diventerà sede del Municipio e del Museo dedicato ai Piceni. "Ci sono alcuni interventi che stiamo seguendo con particolare attenzione – continua Bascioni – fra questi sicuramente il recupero dell’ex scuola elementare. Il primo stralcio dedicato al recupero strutturale e consolidamento ai moderni sistemi antisismici sono quasi ultimati. Abbiamo già appaltato l’avvio del secondo stralcio per 795.000 euro che prevede la realizzazione e miglioramento di tutta la parte tecnologica: impianti di illuminazione e riscaldamento, infissi che migliorano l’isolamento e altro ancora. Contestualmente stiamo approntando le ultime pratiche per la consegna dei lavori per il rifacimento di largo Baglioni, la piazza posta all’ingresso del paese che sarà interamente riqualificata, con nuovi arredi, selciato e impianto di illuminazione".

Alessio Carassai