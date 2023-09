Lavori sul lungomare, ora tocca ai balneari

Ripetuti incontri in corso da parte dell’amministrazione comunale gli operatori commerciali, soprattutto balneari, sull’intervento di riqualificazione del lungomare, di cui era stato previsto l’appalto dei lavori entro il mese di settembre. Difficilmente ci riuscirà. Si tratta del primo stralcio dei lavori di circa 800 metri di lunghezza, dallo chalet Duilio all’Istituto suore Canossiane. È stato approvato dalla Giunta municipale prima dell’estate con l’intento di effettuare l’appalto a settembre ad evitare che, eseguendolo prima, venissero aperti i cantieri in città durante lo svolgimento dell’attitvià balneare. L’opera è finanziata con 4 milioni ottenuti dal bando Pnrr che, com’è risaputo, impone una tempistica ferrea per la quale i lavori dovranno essere portati a termine entro il 31 marzo 2026. L’espletamento della gara ad evidenza pubblica è affidata alla stazione unica appaltante della provincia di Fermo. Stando le cose come riferite verrebbe da ritenere che da parte dell’amministrazione sia stato compiuto quanto necessario sia da punto di vista tecnico che burocratico per la definizione della pratica. Se non fosse in difetto, però, per ciò che riguarda il coinvolgimento dei cittadini, soprattutto i balneari più direttamente interessati, su un’opera di straordinario rilievo destinata a cambiare il volto alla città di Porto San Giorgio. Di conseguenza si è ritenuto indispensabile convocare gli incontri che sono stati svolti dal sindaco, Valerio Vesprini, e dall’assessore a viabilità e lavori pubblici, Lauro Salvatelli. Quest’ultimo ha effettuato pure un sopralluogo insieme ai tecnici del Comune per una disamina degli aspetti riguardanti la fase d’inizio dell’intervento. Al termine delle consultazioni si è convenuto che entro i prossimi 30 giorni i titolari delle attività all’interno della zona in cui si terranno i lavori dovranno provvedere allo spostamento delle utenze e degli elementi presenti (ad eccezione del verde, la cui permanenza sarà valutata in sede di sopralluogo). Un ulteriore e ultimo incontro è previsto tra gli operatori, il direttore dei lavori e la ditta appaltatrice. "Per la realizzazione dell’opera è necessaria la collaborazione di tutti - afferma il primo cittadino -. L’esecuzione comporterà sicuramente dei disagi che dovremo sostenere a favore di un’opera di fondamentale importanza per la nostra città".

Silvio Sebastiani