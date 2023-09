"Lavori sul viale dei Pini. Salvaguardare gli alberi"

Le piante vanno curate non abbattute. Questo, secondo il Comitato per la salvaguardia del viale Cavallotti e del verde di Porto San Giorgio, è un principio irrinunciabile, da perseguire sempre. Lo ribadisce il dottor Franco Paci, portavoce del Comitato che in una lettera al primo cittadino, Valerio Vesprini lo sollecita a tenerne conto. L’iniziativa del Comitato segue la notizia di avvio dei lavori di sistemazione del viale dei Pini, che è un’opra molto attesa, di assoluto rilievo per la viabilità cittadina e del costo di 263.540 euro. Ma, nell’ambito dei lavori avviati, quale la sorte dei pini presenti sul Viale le cui radici nel corso degli anni sono emerse dall’asfalto massacrandolo. Inoltre vi sarebbero piante malate a rischio collasso, pericolose e da abbattere. In un primo tempo si parlò di una cinquantina di esemplari, Un disastro! Poi a questo numero non si è fatto più riferimento, con l’assessore ai lavori pubblici, Lauro Salvatelli, ad assicurare che verranno salvaguardate tutte le piante e tenute sotto lo stretto controllo e cura degli agronomi. Si tratta di pinus pinea, piante molto belle e di prestigio che in quel viale sono state sempre tutelate: "Ora – si legge nella lettera al sindaco - pur condividendo la necessità di ripristinarne il sedime, ammalorato anche a causa delle radici dei pini, la preghiamo di porre attenzione a questi monumenti verdi che disegnando una prospettiva di enorme valore estetici". Da ultimo il portavoce suggerisce l’esecuzione di interventi, con i quali, a suo dire, si riuscirà a rendere compatibili esigenze diverse: "La causa principale dell’emersione delle radici – spiega - risiede nella carenza di superficie vegetale alla base dei tronchi che assicuri, al contempo, l’irrigazione delle piogge e l’ossigeno agli apparati radicali. Solo così sarà possibile garantire quanto serve alla vita degli alberi evitando fenomeni di degrado delle pavimentazioni. Basta creare aiuole intorno alla base degli alberi, sopprimendo anche uno o due parcheggi a pettine esistenti a Nord e a Sud dei tronchi stessi, lasciando terra sino al filo dei marciapiedi. Tale semplice attenzione sarà sufficiente a valorizzare la presenza degli alberi in condizioni di accettabilità. L’ultima raccomandazione riguarda il ripristino della originaria cadenza degli alberi che, dopo alcuni abbattimenti per disseccamento, non essendo stati ripiantati, hanno indotto un fenomeno di impoverimento e degrado inaccettabili. La chiosa del dottor Franco Paci: “Con queste elementari attenzioni esecutive potremo ancora dare un futuro al Viale dei Pini per come lo abbiamo conosciuto e lo amiamo".

Silvio Sebastiani