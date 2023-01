Lavori sulle strade, investiti più di 600mila euro

Saranno affidati entro la fine del mese a Grottazzolina i lavori di manutenzione per migliorare la viabilità di alcune strade comunali, vie dove l’usura e gli agenti atmosferici avevano prodotto nel tempo buche e avvallamenti. L’operazione è stata possibile grazie ad un finanziamento di 660.000 euro ottenuto attraverso i fondi del Pnrr dall’amministrazione che sta lavorando negli ultimi mesi alla sistemazione delle strade anche con l’obiettivo di renderle più sicure per i mezzi in transito e per i pedoni. "Abbiamo già espletato tutte le pratiche burocratiche – spiega il sindaco, Alberto Antognozzi – provvederemo alla consegna dei lavori il 20 gennaio alla ditta incarica e indicativamente gli interventi dovrebbero terminare entro la fine di marzo. Le opere prevedono la sistemazione dell’asfalto, la realizzazione di canaletti per il deflusso delle acque di superficie ed altri piccoli lavori che serviranno a garantire maggiore sicurezza. Fra le strade che a causa dell’usura presentavo maggiori criticità, abbiamo stilato una graduatoria inserendo via Fermi, alcune strade nella zona residenziale di Papa Giovanni e contrada Sant’Isidoro per fare qualche accenno". Già nei mesi scorsi l’amministrazione ha provveduto ad istallare in alcuni tratti stradale anche attraversamenti pedonali rialzati per rallentare il traffico in prossimità delle zone abitate e per facilitare l’attraversamento dei pedoni.