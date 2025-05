Lavoro e rischio In aumento morti e incidenti

Nella giornata del Primo Maggio, dedicata alla Festa dei Lavoratori ci sono anche molte famiglie che piangono la scomparsa dei loro cari morti per il lavoro. La Uil Marche ha realizzato uno studio approfondito sull’andamento delle morti e degli infortuni sul lavoro nelle province di Ascoli e di Fermo denunciando, nel contempo "che, vista la precarietà del lavoro, non tutti gli infortuni vengono denunciati oppure viene omessa o mistificata la loro correlazione con la prestazione lavorativa". Leggendo i risultati riportati nell’analisi emerge che alla fine del 2024 in provincia di Ascoli sono state due le morti sul lavoro come del resto è avvenuto nel precedente anno.

In provincia di Fermo, invece, sono state quattro le morti sul lavoro rispetto alle tre del precedente anno. "I settori costruzioni, metalmeccanica, logistica e il commercio – sostengono i ricercatori della Uil Marche – sono i comparti che praticamente ogni anno hanno una prevalente incidenza di infortuni mortali e, pertanto, sono meritevoli di particolare attenzione prevenzionale". Nelle province di Ascoli e di Fermo continuano ad aumentare gli infortuni sul lavoro. Nel Piceno sono state 777 le denunce per infortunio presentate nel 2023 salite a 809 alla fine del 2024 con una crescita in valore assoluto di 32 unità che in termini percentuali è pari al 4,11%.

La situazione è ancora più marcata in provincia di Fermo dove le denunce per infortuni sul lavoro sono state 823 nel 2023 mentre lo scorso anno hanno sfiorato le mille unità e per la precisione 919. L’incremento in valore assoluto è stato, quindi, pari a 96 e in termini percentuali pari a +11,66%. Lo studio sottolinea come la normativa vigente sulla sicurezza sul lavoro, attribuisca importanza alla collaborazione tra datore di lavoro, lavoratori e istituzioni per garantire un ambiente di lavoro sicuro e sano. In questo contesto, gli Enti Bilaterali, attraverso gli Organismi Paritetici, svolgono un ruolo fondamentale nella formazione e nella promozione della cultura della sicurezza, mentre gli RLS e gli RLST partecipano attivamente alla prevenzione dei rischi. Risulta quindi fondamentale rafforzare il ruolo degli Enti bilaterali e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed evitare ogni tentativo di renderli meno efficaci.

Vittorio Bellagamba