Lavoro e sanità, incontro Cgil

In previsione della campagna nazionale dal titolo ‘La via Maestra’, promossa dalla Cgil per sensibilizzare dipendenti e imprenditori sul temi del lavoro, la sezione provinciale della Cgil, ha organizzato un incontro pubblico. L’appuntamento è oggi alle 18 presso la sede del centro ‘La Ragnatela’ di Piane, per affrontare molti temi: dalle pensioni al salario minimo. Altra questione il controllo fiscale, ovvero agevolare sistemi che permettano di contrastare l’evasione. E ancora, rilanciare un sistema sanitario per efficace e sistemi di formazione e prevenzione all’interno dei piani industriali per aumentare la sicurezza sul lavoro. Temi che saranno discussi facendo riferimento anche alle normative attualmente esistenti e soprattutto al numero dei morti sul posto di lavoro, infatti, dall’inizio dell’anno sono numerose le tragedie che si sono susseguite in ogni regione d’Italia.

a.c.