Lavoro nero e sicurezza nella aziende agricole, denunciati tre imprenditori

Fermo, 5 marzo 2025 - Controlli a tappeto presso le aziende agricole, tre imprenditori denunciati, diversi operai in nero scoperti, con irregolarità e sanzioni per 30mila euro. E’ questo il bilancio dell’attività dei carabinieri del Comando provinciale di Fermo e di quelli del Nucleo ispettorato del lavoro di Ascoli Piceno, finalizzata a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento nel settore delle imprese agricole e a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della sicurezza dei lavoratori.

A conclusione di un'importante operazione ispettiva congiunta i militari del Nucleo ispettorato del lavoro di Ascoli Piceno, sotto la direzione del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, hanno denunciato in stato di libertà e sanzionato diversi titolari di aziende agricole del Fermano. In particolare, il titolare di un'azienda agricola con sede a Petritoli è stato deferito e sanzionato per omessa conformità dei luoghi di lavoro.

Inoltre, un altro imprenditore di Falerone è stato denunciato per la mancata redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, strumento fondamentale per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Durante il medesimo controllo, è emerso che il titolare di un'azienda agricola di Montegiorgio aveva invece occupato “in nero” tre dipendenti di nazionalità italiana su un totale di quattro impiegati, situazione che ha comportato l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale per lavoro nero. Nel complesso, sono state elevate in totale 13.000 euro di multe e 14.000 euro di sanzioni amministrative.