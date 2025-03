"Lavoro, pago e divido i guadagni con lo Stato"

"Lavoro, pago e divido il guadagno con un socio che non conosco e che sta solo a guardare. Quel socio è lo Stato". Amare e determinate le parole di Oliviero Properzi, titolare del Bar Valverde a Rubbianello di Monterubbiano da ben 51 anni. "Sono passato da una bolletta dell’Enel del bimestre dicembre gennaio dello scorso anno da 1.500 euro, a quella del bimestre 2025 di ben 2.045, 89 euro. E non è certamente l’unica perché si aggiunge l’esagerazione del costo per il consumo idrico, quantificato in una bolletta di 450 euro, il metano, e chi più ne ha più ne metta. Il problema dei rincari di questo inizio anno – prosegue Properzi – è l’impennata costante dei costi con cui sono costretto a fare i conti da troppo tempo. Un sistema che nel bilancio di una vita di lavoro, pesa come un macigno perché di fatto, posso sicuramente affermare che i sacrifici di 51 anni di attività che rappresentano la mia stessa vita, sono finiti nelle casse del socio sconosciuto. Cioè lo Stato". Fondato nel 1974, il bar bocciofila Valverde è un punto di riferimento per la Valdaso, ed ha eroicamente resistito alle criticità che Properzi ha dovuto affrontare. "Prima ancora del Covid le cui difficoltà hanno accomunato tutte le categorie commerciali – ricorda Properzi – ci sono stati gli otto anni di collegamenti interrotti a causa del crollo del ponte sul fiume Aso, con conseguenze negative per il bar. Sono stati otto anni di bilanci tirati sul filo del rasoi, corsi parallelamente all’aver fatto fronte a tutte le tasse imposte dal socio. Un socio che pretende, senza dare e che non considera le difficoltà degli imprenditori. Ora oltre ai rincari di tutti e sottolineo tutti, i prodotti primari, strapaghiamo bollette".