L’avvocato Caliandro:: "Rispettate le regole"

È tutta un’altra storia quella raccontata dall’amministratrice della partecipata Sgds, avvocato Maria Gabriella Caliandro, circa la scelta del direttore della società, nel senso che è risultato primo il dottor Piero Mognaschi e che non sarebbero vere le irregolarità, che hanno indotto il dottor Emilio Cuomo, giunto secondo, a fare il ricorso e il giudice del lavoro ad accoglierlo: "Abbiamo operato nel rispetto delle regole", afferma Caliandro. "Il confronto, in politica, – aggiunge – è certamente importante: tuttavia bisognerebbe riflettere su alcune considerazioni, superficiali e approssimative, che ho letto e sentito in relazione alla vicenda del concorso per la carica di direttore generale della Sgds e valutare le conseguenze che tali affermazioni possano avere sui lavoratori. Mi preme difendere il buon operato della Commissione esaminatrice che ha lavorato nel rispetto delle regole e dato corso, a seguito della valutazione delle candidature e della predisposizione della graduatoria definitiva, alla verifica dei requisiti certificati dal candidato risultato il primo nella suddetta graduatoria, il dottor Piero Mognaschi. A distanza di pochi giorni dall’esito del giudizio instaurato dinanzi al Giudice del lavoro, la società, in adempimento della sentenza ha avviato le verifiche necessarie al fine di rimodulare la graduatoria definitiva e, al contempo, nella convinzione della legittimità della nomina di Mognaschi, ha conferito procura al legale, al fine di presentare l’appello avverso la pronuncia di primo grado".