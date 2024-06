L’azienda Costanzi trasporti festeggia 50 anni di attività

L’azienda Costanzi Trasporti ha celebrato nei giorni scorsi i suoi cinquanta anni di attività. L’evento, che ha avuto luogo nella sede centrale in via Agnelli a Fermo, ha riunito dipendenti, collaboratori, clienti e amici storici dell’aziende per rendere omaggio ad una storia grande, mezzo secolo di eccellenza nel settore dei trasporti. Fondata nel 1974 dall’attuale proprietario Claudio e dal padre Guerriero, la Costanzi Trasporti è diventata un punto di riferimento per la mobilitazione di merci su strada. Da un modesto inizio nel paese di Torre San Patrizio con un singolo furgoncino, l’azienda ha saputo crescere e innovarsi sempre, diventando una delle principali realtà a livello nazione . Durante la cena il fondatore Claudio ha tenuto insieme al figlio Emanuele un emozionante discorso, ricordando tutti quelli che hanno fatto e fanno ancora parte di una storia lunga mezzo secolo, ricordando due persone di famiglia che se ne sono andate troppo presto, Giorgio e Alida. Alla fine brindisi a un futuro pieno di promesse, coniugando tradizione e innovazione.