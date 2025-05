L’azienda Gi.Vi.PLast festeggia trent’anni di attività

Festeggia i suoi primi 30 anni di attività l’azienda Gi.Vi.Plast, specializzata nella progettazione e produzione di tacchi. Un traguardo importante, di questi tempi per niente scontato che, le famiglie Muzi e Silenzi (che l’hanno fondata nel 1995) hanno voluto celebrare degnamente con dipendenti e amici.

Oggi, alla guida dell’azienda c’è la terza generazione dei fondatori, rappresentata da Alessandra e Vittorio Muzi e da Annamaria e Giorgio Silenzi. Gi.Vi.Plast nasce a Porto Sant’Elpidio dove è tutt’ora e nel tempo ha saputo consolidarsi nel settore della componentistica per calzature: nel corso dei 30 anni appena trascorsi, l’azienda ha affrontato i cambiamenti di mercato, le innovazioni tecnologiche e le nuove sfide produttive, senza mai perdere di vista i valori che sono da sempre fondanti: la qualità, la serietà, l’attenzione al cliente e un forte legame con il territorio.

Sfide affrontate e vinte grazie alla volontà della dirigenza, dei dipendenti di continuare a fare squadra per i nuovi obiettivi, per restare al passo con i tempi e festeggiare altri anniversari. La festa per il trentennale ha visto la partecipazione di clienti, fornitori, amici, oltre che degli amministratori locali, dal sindaco Massimiliano Ciarpella, al vice Andrea Balestrieri, agli altri assessori.